En la nueva película de Guillermo del Toro, Jacob Elordi sustituye a Andrew Garfield

Jacob Elordi será el actor que sustituirá a Andrew Garfield, en la nueva adaptación de la película ‘Frankenstein’ que Guillermo del Toro prepara una famosa plataforma.

Andrew Garfield deja la película de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

El próximo proyecto cinematográfico de Guillermo del Toro, tenía un reparto que le encantó a los fans. Mia Goth será Elizabeth Lavenza, Oscar Isacc interpretará al protagonista, Víctor Frankenstein y hasta hace poco, se tenía entendido que “la criatura”, estaba en manos de Andrew Garfield.

El rodaje estaba en marcha y todo parecía indicar que Garfield tendría un nuevo éxito en su carrera, pero debido a las huelgas de actores y escritores que paralizaron Hollywood, los planes del actor se vieron involucrados y tuvo que abandonar la cinta. Pues tantos retrasos complicaron su agenda y los demás papeles con los que estaba comprometido, ya que algunos de sus proyectos chocan en sus fechas de producción, por lo que no podía involucrarse en todos. Además, otro de los proyectos que se quedarán sin la participación de Andrew Garfield es ‘Voyager’, donde el actor británico interpretaría al famoso astrofísico y cosmólogo, Carl Sagan.

Sin embargo no todo está perdido pues, el encargado en sustituir a Andrew Garfield es la estrella de ‘Saltburn’, Jacob Elordi.

Jacob Elordi la nueva criatura de Guillermo del Toro

Jacob Elordi, un joven actor de origen australiano, de 26 años que ha participado en ‘El Stand de los Besos’, ‘Saltburn’ y ‘Euphoria’ y su más reciente interpretación de Elvis Presley en ‘Priscilla’ de Sofía Coppola, se ha ganado el reconocimiento de Hollywood, tras su faceta televisiva en una reconocida plataforma. Aunque Jacob, no tiene una carrera tan larga como Andrew Garfield, a su corta edad se ha ganado el reconocimiento y la fama gracias a sus grandes interpretaciones y todo indica que lo vamos a ver hasta cansarnos, pues tiene en puerta lo más nuevo de Paul Schrader ‘Oh Canada’, junto a Daisy Edgar-Jones en ‘On Swift Horses’ y en la serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial ‘The Narrow Road to the Deep North’.

Por otra parte, Guillermo del Toro ha insinuado que el inicio de las grabaciones será el próximo mes de febrero de 2024, describiendo el proyecto como una ambición de décadas, que requiere toda la madurez y herramientas que no poseía hace diez años. Así que aunque aún no se confirma la fecha de estreno, se espera que sea para el 2025.

