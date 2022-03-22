Esto es todo lo que debes saber sobre Guillermo del Toro.

Prepárate para la entrega 94 de los premios Oscar con todo lo que debes de saber sobre el querido director mexicano, Guillermo del Toro, quien en esta ocasión se encuentra compitiendo por 4 estatuillas con la película "El Callejón de las Almas Perdidas".

¡Es orgullosamente mexicano!

Nació en Guadalajara, Jalisco, tiene 57 años de edad, y en este 2022 contrajo matrimonio.

¡Es un verdadero geek!

Ama los cómics, los videojuegos,y obviamente el cine.

Entérate: Estos son los mexicanos nominados a los Premios Oscar este 2022.

Su película favorita es "La Novia de Frankenstein" de James Whale.

Es sabido por todos que Guillermo del Toro ama los monstruos, y a todos nos encanta su especial talento para retratarlos.

Carrera en los premios Oscar

El dato: Tras 20 años de carrera, ganó sus primeras dos estatuillas de los premios Oscar.

En 2006 consiguió 2 nominaciones por "El Laberinto del Fauno".

Mejor Guión Original

Mejor Película en Lengua Extranjera

Aunque no consiguió alzarse con el triunfo.

En 2017 fue nominado en tres categorías por "La Forma del Agua":



Mejor Película

Mejor Director

Mejor Guión Original

Y obtuvo dos estatuillas.

Y en la entrega 94 de los premios Oscar, compite en 4 categorías por su trabajo en “El Callejón de las Almas Perdidas”, en las categorías:



Mejor Película

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Diseño de Producción

¡Este 27 de marzo únete a la gran celebración a lo mejor del cine! Disfruta de los premios Oscar a las 5:00 p.m. por Azteca 7.

