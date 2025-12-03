Revelan la fecha límite para que Andrew Mountbatten-Windsor abandone su casa por orden del rey Carlos

El rey Carlos III fijó una fecha límite para que su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, y su exesposa Sarah Ferguson, desalojen el Royal Lodge en Windsor. La decisión llega tras las recientes vinculaciones del ex príncipe con Jeffrey Epstein.

Fecha de mudanza y planes de Ferguson

Según reveló una fuente a People, Andrew y Ferguson deberán abandonar la residencia antes del 31 de enero. La misma fuente añadió que Ferguson, de 66 años, está buscando una nueva casa “en Windsor”, con la intención de permanecer cerca del lugar que ha sido su hogar durante años.

Aunque no se han definido los planes posteriores al desalojo, Ferguson ha vivido en el Royal Lodge junto a Andrew desde 2008. La pareja se casó en 1986 y se divorció en 1996, pero mantuvieron una relación cercana y continuaron compartiendo la residencia.

El despojo de títulos y la asociación con Epstein

El desalojo se produce luego de que el rey Carlos despojara a Andrew de sus títulos reales y lo obligara a renunciar a su contrato de arrendamiento, debido a su asociación con Jeffrey Epstein. Tras la renuncia de Andrew, Ferguson también dejó de usar el título de duquesa de York.

Cabe destacar que sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, conservarán sus títulos reales.

Posibles nuevas residencias

De acuerdo con Page Six, el plan inicial era que Andrew se mudara a Frogmore Cottage, la antigua casa del príncipe Harry y Meghan Markle. En cuanto a Ferguson, se contemplaba que se trasladara a Adelaide Cottage, residencia que en su momento ocuparon el príncipe William y la princesa Kate Middleton.

Antecedentes legales de Andrew

En 2014, documentos judiciales relacionados con la socia de Epstein, Virginia Giuffre señaló que Andrew habría sido parte de un caso de tráfico sexual cuando ella era menor de edad. En 2021, Giuffre lo acusó formalmente de abuso sexual y agresión en una demanda civil presentada en Nueva York.

Aunque Andrew negó haberla conocido y aseguró que una fotografía íntima era un montaje, un año después llegó a un acuerdo extrajudicial, supuestamente por millones de dólares.

La situación se agravó tras la publicación póstuma del libro de Giuffre, “Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”. La autora falleció a principios de 2025, pero su testimonio sigue marcando el rumbo de este caso.

Giuffre fue una figura clave en los casos que llevaron a la condena de Ghislaine Maxwell, quien fue pareja y socia de Epstein.