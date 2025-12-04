¿Sue Storm y Namor tienen una relación? Esta es la historia de amor que NO CONOCÍAS y que podría definir el futuro de Avengers: Doomsday

Recientemente durante un evento exclusivo de Disney se confirmaron los equipos que serán partes de la película de Avengers: Doomsday, un título que además de prometer mucho, significará un antes y después en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En los últimos años las entregas de Marvel tanto en cine como en series han dejado a los fans con incertidumbre debido al gran furor que fue Infinity War y Endgame, se espera que Doomsday sacuda con fuerza al MCU y un detalle que ha llamado la atención son los equipos, donde podemos ver a los Avengers, New Avengers, X-Men, Wakandianos e incluso a Los 4 Fantásticos y es aquí donde todo podría tomar otro significado recordando la relación entre Sue Storm (Vanessa Kirby) y Namor (Tenoch Huerta).

¿Cuál es la historia de Sue Storm y Namor?

Por si no lo sabías, Sue Storm y Namor han mantenido una relación compleja, la cuál ciertamente se ha caracterizado por tensiones y el romance…. Pues "El Hombre Submarino" ha perseguido a Sue de forma incansable aunque ella ha mantenido su fidelidad fiel a su esposo, Reed Richards.

Fue desde el primer encuentro que tuvieron en el cómic Fantastic Four #4 de 1962 donde Namor se enamoró de “La Mujer Invisible” y en repetidas ocasiones la ha intentado obligar a ser su esposa, lo que ha generado conflictos con los 4 Fantásticos.

¿Namor y Sue Storm han sido pareja?

En algunas historias se ha mostrado a Sue sintiendo atracción por Namor, sobre todo cuando cuando estaba distanciada de Reed Richards, con quien pasaba una crisis en su matrimonio e incluso cuando el rey de los mares le ha dejado ver su vulnerabilidad.

De hecho en algunas historias como “What If” estos dos sí han tenido una relación amorosa e incluso Sue se ha convertido en Reina del Mar, lo que deja abierta una posibilidad de trama para Avengers: Doomsday, de la cuál por hora se sabe muy poco y lo que ha circulado son mayormente rumores en línea.