¡Lo odió! El actor de Marvel que Quentin Tarantino “no soporta” pero protagoniza una de sus películas favoritas del siglo

Quentin Tarantino ya dio a conocer su lista completa de las 20 mejores películas del siglo XXI, según su perspectiva como cinéfilo y cineasta. Como es costumbre no se reservó ninguna opinión y se atrevió a decir que "no soporta" al actor Owen Wilson, aunque es el protagonista de una de las cintas que reconoció: "Medianoche en París".

En el último lustro Owen Wilson ha colaborado con Marvel con el personaje de "Mobius M. Mobius" en la serie "Loki".

Qué dijo Quentin Tarantino del actor Owen Wilson

En su lista, Quentin Tarantino destacó la película "Medianoche en París" en el número 10. Sin embargo, no comentó mucho sobre la producción en sí, sino habló de su actor principal.

"Realmente no soporto a Owen Wilson", dijo. "La primera vez que vi la película, estuve amándola y odiándolo. La segunda vez que la vi estuve como, 'no seas cab$%n, no es tan malo'. Pero la tercera vez que la vi, no podía hacer más que verlo".

Esta cinta de 2011 fue dirigida por Woody Allen y también cuenta con las actuaciones de Rachel McAdams, Marion Cotillard, Tom Hiddleston y Adrien Brody. Trata sobre un escritor que vacaciona en París y durante algunas noches, por una razón desconocida, tiene la oportunidad de viajar al pasado para conocer a sus ídolos.

Quentin Tarantino también arremetió contra "Los juegos del hambre"

En su lista de películas, el creador de "Kill Bill" también incluyó la película japonesa "Battle Royale", de Kinji Fukasaku. Dijo que no entendía cómo el escritor de esta obra no había demandado a Suzanne Collins, autora de "Los juegos del hambre", por "plagio".

"Los estúpidos críticos literarios nunca la señalaron [a Collins] por eso, hablaron como si fuera la cosa más original que hubieran leído", dijo Tarantino.

Cuáles son las 20 mejores películas del siglo XXI, según Quentin Tarantino

Estas son las películas que el director de "Bastardos sin gloria" calificó como lo mejor en lo que va del siglo. Las reveló en dos partes en el podcast del autor estadounidense Bret Easton Ellis.

