Por qué los cocodrilos salen del mar en temporada de lluvias (y qué hacer si ves uno)

Los cocodrilos pueden salir de su hábitat natural e incluso desplazarse hacia zonas cercanas al mar durante la temporada de lluvias debido al aumento de los niveles de agua en ríos, arroyos, manglares y lagunas. Además, la reducción de algunos espacios naturales provoca que estos reptiles busquen nuevos territorios, incrementando la posibilidad de que aparezcan en áreas turísticas y representen un riesgo para los visitantes.

Esta situación ha generado preocupación en diversos destinos de playa, como ocurrió recientemente en Puerto Vallarta, donde presuntamente un cocodrilo habría arrastrado a un joven de 28 años, provocándole la muerte. Aunque este tipo de incidentes son poco frecuentes, las autoridades recomiendan extremar precauciones cuando se detecta la presencia de estos animales.

#VIDEO | 🚨¿Se esconden entre las olas? Captan a un cocodrilo saliendo del mar luego de atacar a un joven. 🐊https://t.co/7Glsz4gKp2 — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) July 1, 2026

De acuerdo con el experto en fauna silvestre Héctor Aguilar Reyes, de la organización Cocodrilos Sin Fronteras, los cocodrilos suelen evitar el contacto con los seres humanos por naturaleza, pero pueden reaccionar de forma defensiva si se sienten amenazados o invadidos en su espacio, explicó a Excélsior. Por ello, es importante saber cómo actuar en caso de avistar uno de estos reptiles en la playa o en zonas cercanas.

Qué hacer si ves un cocodrilo en la playa

Mantener la calma y evitar acciones impulsivas es fundamental para prevenir accidentes. Los especialistas recomiendan seguir estas medidas:

Mantén la calma y evita el pánico.

Asegúrate de permanecer a una distancia considerable del animal.

Evita movimientos bruscos o acercamientos innecesarios.

No intentes alimentarlo bajo ninguna circunstancia.

No le arrojes objetos para llamar su atención.

Mantén a tus mascotas bajo control y alejadas de la zona.

No intentes perseguirlo, capturarlo o acercarte para tomar fotografías.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, los cocodrilos suelen estar más activos durante la tarde y la noche, especialmente después del atardecer. Es común encontrarlos descansando en la orilla de las playas, nadando cerca de la costa o desplazándose por ríos, lagunas y esteros cercanos.

El cocodrilo se despleza por la orilla de la playa, el río o manglares.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuáles son las playas de México donde puede haber cocodrilos?

En México existen diversos destinos turísticos donde se han registrado avistamientos de cocodrilos y caimanes debido a su cercanía con manglares, lagunas y esteros. Según reportes de medios locales y autoridades ambientales, estas son algunas de las zonas donde su presencia es más frecuente:

Estero El Salado

Santuario de Cocodrilos El Cora

Playa Boca de Tomates

Nuevo Vallarta

Bahía de Banderas

Laguna de Tres Palos

Playa Marinero

Punta Colorada

Playa Chachalacas

Río Chelem

Si visitas alguna de estas playas durante la temporada de lluvias, es recomendable respetar la señalización, seguir las indicaciones de Protección Civil y reportar cualquier avistamiento a las autoridades correspondientes. La convivencia segura con la fauna silvestre depende principalmente de mantener la distancia y evitar cualquier interacción con estos animales.