La temporada de premios continúa. Este sábado, 21 de febrero, son los Annie Awards 2026. A través de estos, la Asociación Internacional de Cine Animado (ASIFA-Hollywood) reconoce los mejores lanzamientos animados del año, incluyendo películas, cortometrajes, series de TV, efectos especiales, música y storyboards. Para la edición de este año, una película 100% MEXICANA compite en la lista de nominados. A continuación, te contamos cuál es.

Esta es la película MEXICANA que compite en los Annie Awards 2026

La película mexicana que compite en la 53a edición de los Annie Awards - los premios más importantes de animación a nivel mundial - es Soy Frankelda de los hermanos Arturo y Roy Ambriz. El largometraje de stop-motion compite en la categoría de Mejor Película Independiente, siendo la primera cinta mexicana de su tipo en alcanzar tal reconocimiento. Estos son TODOS los nominados a Mejor Película Independiente en los Annie Awards 2026:



A Magnificent Life

Arco

Soy Frankelda

Lost In Starlight

Scarlet

A nivel general, K-Pop Demon Hunters lidera la lista de nominados al estar presente en diez categorías diferentes, seguida por Zootopia 2 con siete nominaciones. Aquí puedes checar la lista completa de nominados: Annie Awards 2026: Lista completa de TODOS los proyectos nominados a lo mejor de la animación; K-Pop Demon Hunters va de favorita .

¿De qué trata Soy Frankelda, la película mexicana nominada a los Annie Awards 2026?

Soy Frankelda sigue la historia de una joven escritora del siglo XIX, con una imaginación impresionante, llena de fascinación y atracción por lo fantástico y oscuro. Sin embargo, en aquel entonces, las mujeres autoras no eran tomadas en serio, por lo que sus obras eran rechazadas y despreciadas. Pero Frankelda no se queda de brazos cruzados. La joven comienza a dar vida a los mundos y criaturas de las que escribe, dando como resultado una película sobrenatural, llena de fantasía.

¿En dónde puedo ver Soy Frankelda en México?

La película de Soy Frankelda está disponible en la plataforma de streaming de HBO MAX. Si bien la cinta fue lanzada el año pasado, aún hay algunos complejos cinematográficos de arte que la siguen proyectando, por lo que te recomendamos checar la cartelera del cine de tu preferencia.

¿Cómo y dónde ver los Annie Awards 2026? Fecha y hora de los premios donde compite Soy Frankelda

Los Annie Awards 2026 se celebrarán este sábado, 21 de febrero, en el Royce Hall de la Universidad de California (UCLA) en punto de las 9:00 p.m. La ceremonia de premiación podrá seguirse completamente en vivo vía streaming, a través de la página web de ASIFA-Hollywood.