Los patios centrales tipo casona forman parte de los elementos más representativos de la arquitectura colonial mexicana. El diseño ayudaba a mejorar la iluminación, favorecer la ventilación natural y organizar la distribución de las habitaciones. Es por ello que traemos para ti 3 edificios históricos de la CDMX, donde las zonas ya se están hundiendo: esto es lo que dijo la propia NASA y hay imágenes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este modelo arquitectónico llegó a la Nueva España durante el siglo XVI y permaneció como una de las principales características de conventos, palacios y casas señoriales construidas en el actual Centro Histórico de la CDMX, donde hay 3 calles de la colonia Roma que tienen casas con fachadas bonitas para tomarse fotos.

3 edificios históricos de CDMX que tienen los mejores patios tipo casona|IA

Los 3 edificios con mejores patios en la CDMX

1. Antiguo Colegio de San Ildefonso: El recinto cuenta con varios patios monumentales rodeados por arcos de cantera y columnas de estilo barroco y neoclásico, considerados entre los mejores ejemplos de arquitectura educativa de la Nueva España. El INAH señala que la integración entre patios, corredores y obras artísticas convierte al inmueble en uno de los espacios culturales más representativos del Centro Histórico, ubicado en la calle Justo Sierra 16.

2. Casa de los Azulejos: En el interior se ubica un amplio patio rodeado por arquerías y balcones que conserva gran parte de la distribución original de la casona. El inmueble también alberga un mural realizado por José Clemente Orozco en la escalera principal y continúa en funcionamiento como uno de los espacios históricos más visitados del Centro Histórico de la CDMX.

3. Palacio de Iturbide: Su patio principal conserva columnas de cantera, balcones corridos y una distribución característica de las grandes casonas novohispanas. Actualmente, funciona como sede cultural de Banamex, que mantiene exposiciones temporales abiertas al público y realiza labores permanentes de conservación del edificio.