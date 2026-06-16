Así luce el restaurante más caro del mundo

En un mundo como el de ahora, no se trata solamente de una rica comida y un precio accesible, sino de una experiencia total y precios estrafalarios. Por eso, el restaurante más caro del mundo no es una inversión de dinero solamente enfocada en los alimentos, sino también en la propuesta arquitectónica ofrecida al usuario. Conoce el Sublimotion de Paco Roncero, ubicado en España.

¿Cómo es el restaurante más caro del mundo?

El espacio ya mencionado, Sublimotion, se inauguró en 2014 en Ibiza. Se indica que solamente cuenta con 12 comensales y tiene un precio de 1900 euros por persona. Se encuentra en el Hard Rock Hotel y es una propuesta de arte culinario, donde el cliente vive una experiencia de 20 tiempos. Algunos espacios especializados la colocan como una experiencia gastronómica superlativa.

No se trata solamente de la comida, pues además de los evidentes cocineros, tiene un director, un DJ, un diseñador de modas, un compositor y un ilusionista. Se utilizan gafas de realidad virtual, un menú musical completo, coreografías perfectamente ensayadas y platos moleculares. Se indica que el restaurante de la isla ya incluye tu vino y tu champaña.

El propósito de los 20 tiempos es que pruebes de diversos platillos. Aquí no te deleitarás como tal en unos cuantos, sino en una variedad amplia de sabores en proporciones evidentemente pequeñas. Los lentes de realidad virtual sirven como conexión para explicar el origen de cada uno de los alimentos allí realizados, en una experiencia 360.

¿Cuál es la propuesta arquitectónica del restaurante más caro del mundo?

Ya dentro de lo que se puede indicar como el centro de alimentos, parece como una película futurista con mesas largas y sonidos y luces por todos lados. En su presentación al público publicada en su sitio web, se ve cómo utilizan tecnología visual y de sonido con elementos que bajan desde el techo y pantallas táctiles que también parecieran aspectos para entretenimiento y no para un restaurante.