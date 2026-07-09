Cuál es el edificio más alto de CDMX: ¿se puede subir para ver el atardecer?

La Ciudad de México presume algunos de los rascacielos más impresionantes de América Latina, pero solo uno ocupa el primer lugar en altura. Se trata del Mítikah Tower, un edificio que transformó el horizonte de la capital gracias a sus más de 267 metros de altura y su diseño de vanguardia. Hoy en día, es uno de los referentes más importantes de la arquitectura contemporánea en México y muchos se preguntan: ¿se puede visitar y ver el atardecer desde el techo?

De acuerdo con el portal oficial de turismo de la Ciudad de México, el Mítikah Tower es el edificio más alto de la CDMX, con 68 pisos y una altura de 267.3 metros. Su construcción comenzó en 2008 y concluyó en 2021, formando parte de un complejo de usos mixtos que integra viviendas, oficinas y un centro comercial.

Aunque durante años la Torre Latinoamericana y otros rascacielos dominaron el paisaje urbano, el Mítikah Tower logró superar a edificios emblemáticos como Torre Reforma y Torre BBVA. Su diseño estuvo a cargo del despacho Pelli Clarke & Partners, reconocido internacionalmente por desarrollar algunos de los edificios más icónicos del mundo.

Mítikah Tower tiene un centro comercial que puedes visitar.|(ESPECIAL/Google Maps)

¿Dónde está ubicado el Mítikah Tower de CDMX?

El Mítikah Tower se encuentra en la colonia Xoco, dentro de la alcaldía Benito Juárez, sobre Circuito Interior Río Churubusco. Forma parte de Mítikah Ciudad Viva, un desarrollo que reúne departamentos de lujo, oficinas, restaurantes, comercios y una plaza comercial que recibe diariamente a miles de visitantes.

El Mítikah Tower se encuentra en la colonia Xoco, dentro de la alcaldía Benito Juárez.|(ESPECIAL/SECTUR)

Gracias a su ubicación estratégica, el edificio se encuentra muy cerca de Coyoacán y de algunas de las principales vialidades de la capital, lo que facilita el acceso en automóvil, transporte público o bicicleta. Además de su imponente altura, destaca por su fachada de cristal, visible desde distintos puntos de la ciudad y convertida en uno de los elementos más reconocibles del skyline capitalino.

¿Se puede subir al Mítikah Tower de CDMX?

No es posible subir al Mítikah Tower de CDMX. A diferencia de otros rascacielos que cuentan con observatorios o miradores abiertos al público, este recinto arquitecónico opera principalmente como un edificio residencial y corporativo, por lo que no ofrece acceso turístico a sus pisos superiores.

Sin embargo, sí es posible visitar la plaza comercial ubicada dentro del complejo y admirar la torre desde sus alrededores. El acceso a las áreas más altas está restringido exclusivamente para residentes, trabajadores y personas autorizadas, por lo que actualmente no existe una experiencia turística oficial para disfrutar de las vistas desde la cima del edificio.