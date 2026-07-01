¿Cuál es el estadio más grande de México?

La fiebre mundialista inunda cada rincón y por eso se aprovecha para recordar cuál es el hito arquitectónico más importante de México alrededor de los inmuebles deportivos. En este caso, además de histórico, el Estadio Azteca sigue siendo el recinto más importante del país y además el más grande. Esto es todo lo que debes saber del también llamado Coloso de Santa Úrsula.

¡Peinados de frutas! Checa estos diseños especiales para robar miradas

¿Cuáles son las características del Estadio Azteca?

En estos momentos uno de los grandes temas de conversación tienen relación con la Copa Mundial de la FIFA 2026, por ello en este espacio donde se habla de arquitectura, se aprovecha para relacionar al futbol y a los monumentos llamados estadios. En este caso, se debe hablar del Estadio Azteca, que recibió su tercera Copa del Mundo y que sigue siendo el recinto al que más gente le cabe en México.

Incluso con remodelaciones recientes para el Mundial 2026, el recinto diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares Alcérreca, tiene un aforo para 87, 000 personas. Y también es conocido que su estilo es ovalado y trata de emular los volcanes del Valle de México. Dada su historia alrededor del futbol, está considerado uno de los estadios más importantes de dicho deporte.

Aunque recientemente las remodelaciones indicadas no hicieron mucho por la parte que da hacia las afueras del inmueble, el hoy conocido como Estadio Banorte (por temas de patrocinio) tuvo una remodelación en campo, gradas, audio y adecuaciones para el megaevento de la justa mundialista. Con eso, se permitieron casi 90, 000 personas por encuentro, lo cual lo convierte en el más grande de México.

¿Qué otro estadio completa el top3 de los más grandes de México?

Una de las situaciones que aqueja a los 3 estadios que conforman el top3, es que todos son recintos que se pueden indicar como antiguos. Mientras que el Estadio Akron y el Estadio BBVA (que fueron mundialistas) son un poco más pequeños, al mismo tiempo son los más nuevos y tecnológicos que justamente les permitió albergar partidos de este Mundial.

Sin embargo, los otros dos estadios que completan el top3 de más grandes de México son el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Jalisco. Al primero le caben cerca de 72, 000 personas y al recinto tapatío alrededor de 62, 000.