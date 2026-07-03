Este fue el edificio que movieron de lugar en Guadalajara: la impactante historia, ubicación y cómo visitarlo

Guadalajara es una ciudad llena de historias sorprendentes, pero pocas personas saben que uno de sus edificios más emblemáticos fue movido de lugar sin ser demolido. Este acontecimiento se convirtió en una auténtica hazaña de la ingeniería mexicana y, décadas después, sigue despertando curiosidad entre habitantes y visitantes .

De acuerdo con México Desconocido, el antiguo edificio de Teléfonos de México fue desplazado aproximadamente 12 metros en 1950 para permitir la ampliación de una avenida sin interrumpir las operaciones de la compañía. Lo más sorprendente es que el inmueble fue trasladado completo y continuó funcionando mientras se realizaban las maniobras, un hecho que causó asombro en la sociedad tapatía de la época.

La obra representó uno de los mayores desafíos de ingeniería en Guadalajara durante el siglo XX. Ingenieros y trabajadores desarrollaron un sistema especializado para mover miles de toneladas de concreto y acero de forma gradual, minimizando cualquier riesgo para la estructura. El proceso atrajo la atención de cientos de personas, que seguían de cerca una operación considerada extraordinaria para aquellos años.

Gracias a esta decisión, el edificio logró conservarse y continuar formando parte del paisaje urbano de la ciudad. La maniobra permitió modernizar la infraestructura vial de Guadalajara sin sacrificar una construcción clave para las comunicaciones y el desarrollo tecnológico de la región.

El desplazamiento del inmueble es recordado como uno de los acontecimientos urbanos más importantes de la historia local, debido a la complejidad técnica que implicó y al impacto que tuvo en el crecimiento de la capital jalisciense, indica el Gobierno de Guadalajara en un comunicado.

¿Dónde está el edificio de Teléfonos de México de Guadalajara?

Esta es su ubicación exactaEste histórico inmueble se localiza en el Centro Histórico de Guadalajara, muy cerca de la intersección de la avenida Alcalde y la avenida Hidalgo. Su ubicación privilegiada lo mantiene como parte de una de las zonas más transitadas, emblemáticas y visitadas de la ciudad. Si caminas por la calle Juárez, encontrarás una estatua del arquitecto Jorge Matute Remus empujando el recinto como recordatorio de la gran hazaña.

¿Cómo llegar al edificio de Teléfonos de México de Guadalajara?

Llegar es muy sencillo gracias a las diversas rutas de transporte público que conectan con el Centro Histórico. Además, puedes aprovechar la visita para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de la zona, como la Catedral de Guadalajara, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y la Plaza de Armas de Guadalajara.

Aunque miles de personas pasan frente a él todos los días sin conocer su historia, este edificio es un símbolo de la capacidad de innovación que ha caracterizado a Guadalajara a lo largo de los años. Su traslado sigue siendo una de las proezas de ingeniería más sorprendentes registradas en México y un fascinante capítulo del patrimonio urbano tapatío. Y, sin duda, se trata de un hecho arquitectónico importante para el estado.