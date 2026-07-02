El Palacio de Bellas Artes es uno de los recintos más emblemáticos, no solo de la CDMX, (donde se ubica el Ángel de la Independencia) sino del país, pues ha sido escenario de múltiples eventos importantes, como el lugar donde salió el himno que todos los mexicanos han adoptado en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ para apoyar a la selección como lo es la canción “Así fue” de Juan Gabriel. Pero lo que pocos conocen es el tour secreto que hay.

Este inmueble tiene ciertos días en los que ofrece visitas guiadas totalmente gratis, aunque es en uno de ellos en los que vale la pena visitar; por lo que, si acudes a la CDMX, donde se ubica el Castillo de Chapultepec, y quieres conocer hasta el último detalle de la joya arquitectónica, este artículo te será de gran ayuda.

Cómo recorrer el tour ‘secreto’ del Palacio de Bellas Artes con efecto ‘viaje en el tiempo’|Lorena Alcaraz Minor / Archivo Arcos-Alcaraz

El tour gratis por el Palacio de Bellas Artes

De acuerdo con información del portal CDMX Secreta, de martes a jueves hay visitas guiadas por el lugar, pero es el viernes a la 1 de la tarde cuando hay un recorrido especial que no solo se enfoca en explicar el lugar y las obras de su museo, sino en llevar a las personas a que descubran qué hay detrás del telón.

Durante este recorrido completamente gratuito podrás ver de cerca el Telón de Cristal de Tiffany, pero también pisarás los camerinos, en los cuales se preparan para salir a escena los más grandes artistas.

El recorrido dura alrededor de 70 minutos, tiempo en el que un guía especializado te dará más historia sobre el recinto y sus datos curiosos. Cabe mencionar que el tour arranca a la 1 de la tarde, pero se recomienda estar una hora antes.

Es muy importante que se llegue con anticipación, ya que hay cupo limitado para 60 personas todos los viernes, por lo que el registro, que se ubica junto a la librería, lo puedes hacer con antelación.