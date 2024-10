El asesino del juego de citas: quién era Rodney Alcalá y cuál es la historia real

Anna Kendrick debutó como directora de cine y lo hizo espectacular con una tremenda cinta de suspenso. Recientemente se estrenó El Asesino del Juego de Citas y nos quedó claro que la fantasía y los ritmos perfectos, quedaron atrás. Te contamos la historia real de la polémica cinta, quién era Rodney Alcalá, quiénes fueron sus víctimas y cómo murió. ¡Spoilert alert!

La historia real de “El Asesino del juego de citas”

La historia de El Asesino del Juego de Citas (o Woman of the Hour) ha llamado la atención de propios y extraños. Y es que, aunque podría parecer un relato creado con mucha imaginación (un tanto retorcida), se trata de una historia completamente real. En la década de los 70, existió en la televisión estadounidense un show llamado The Dating Game, donde tres apuestos caballeros competían por conseguir una cita con una atractiva chica. En alguna emisión, el elegido de la terna para salir con la bella Cheryl Bradshaw fue Rodney Alcalá, quien aparentaba ser una persona común. Un año más tarde, Alcalá sería arrestado por múltiples asesinatos y violaciones. ¡Ojo! En la película de Kendrick, Cheryl sí sale con Rodney, situación que alteró de la realidad con fines de concientización sobre las citas a ciegas.

Crédito: Wikipedia Rodney Alcala joven

¿Quién era realmente Rodney Alcalá?

Rodney Alcalá nació en 1943 bajo el nombre de Rodrigo Jacques Alcalá Buquor, vivió parte de su infancia en México antes de mudarse a Los Ángeles con su madre tras el abandono de su padre. Aunque era intelectualmente brillante, su vida estuvo marcada por trastornos psicológicos, incluyendo narcisismo y sadismo. Estudió en la Universidad de California y Nueva York, donde llegó a ser alumno de Roman Polanski, pero ocultaba una carrera criminal que comenzó en los años 60. A lo largo de su vida, se le comprobaron al menos siete asesinatos, aunque se estima que podría haber matado a muchas más personas; algunos medios aseguran que pudieron ser 130.

¿Quiénes fueron las víctimas de Rodney Alcalá?

El primer ataque conocido de Rodney Alcalá fue en 1968, cuando secuestró y agredió brutalmente a Tali Shapiro, una niña de 8 años que sobrevivió. Durante los años 70, asesinó a mujeres jóvenes, como Cornelia Crilley, una azafata en Nueva York, y Ellen Hover, una estudiante universitaria. Entre otras de sus víctimas confirmadas están Jill Barcomb, Georgia Wixted, Charlotte Lamb, y Jill Parenteau, todas asesinadas entre 1977 y 1979. Su modus operandi incluía seducir a sus víctimas presentándose como fotógrafo, violarlas, golpearlas y estrangularlas. La muerte de Robin Samsoe, una niña de 12 años, fue clave para su captura y condena. Decenas de mujeres y niñas cuyas fotografías fueron encontradas en posesión de Alcalá siguen siendo investigadas como posibles víctimas.

¿Cómo murió “El Asesino del juego de citas”?

Rodney Alcalá, conocido como El asesino del juego de citas, no llegó a ser ejecutado a pesar de haber sido condenado a muerte en múltiples ocasiones. Tras pasar años en prisión, falleció por causas naturales a la edad de 77 años el 24 de julio de 2021, mientras esperaba la ejecución de su sentencia en el corredor de la muerte.

Crédito: Wikipedia Rodney Alcala en 2015

Sí, un ejemplo más de la máxima “la realidad supera a la ficción”.