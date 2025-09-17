¡Crece el Phooverse! Checa el primer vistazo de Pepe El Grillo o ahora conocido como “Cricket” en la película de terror de Pinocchio: Unstrung

Este miércoles pudimos ver por primera vez un poco de la película de la marioneta de Pinocchio: Unstrung, en su versión más aterradora, pues este thriller se unirá a la lista de historias mundialmente conocidas pero reversionadas en proyectos de miedo que nos darán nuevas historias como lo fue “Winnie The Pooh: Blood and Honey” y “Bambi: The Reckoning” que inició el “Phooverse”.

Se revelaron las imágenes de lo que es la nueva versión de “Pepe El Grillo” quien ahora se llamará “Cricket” quien será traído a la vida por el mismísimo Robert Englund, actor que interpretó a Freddie Kruger en “Pesadilla en la Calle Elm” de 1984, trabajo con el que ganó un lugar en el paseo de la Fama de Hollywood.

La película de Pinocchio Unstrung es el título de esta producción que entregará una cinta en forma de creepypasta (historia de terror creada por fans en internet), el cuál recientemente ha tomado popularidad en redes sociales.

Pinocchio: Unstrung es la próxima película de horror que formará parte del Poohniverse (o “Twisted Childhood Universe” / Universo de la Infancia Retorcida), un conjunto de películas que reversionan cuentos infantiles clásicos en sádicas historias de terror.

¿De qué trata Pinocchio: Unstrung?

La primicia de la película se centra cuando Geppetto le presenta a su nieto, James, un muñeco mágico llamado Pinocho con quien hace una buena amistad, sin embargo, ignorando la ingenuidad de Pinocho, James lo presenta al mundo, el cuál no lo recibiría de la manera esperada.

Este es el reparto confirmado de Pinocchio: Unstrung



Robert Englund como The Talking Cricket

Richard Brake como Geppetto

Cameron Bell como James (el niño)

Esta película de miedo de Pinocchio no tiene una fecha de estreno definida pero se espera que pueda ver la luz a mediados del 2026, en lo que será una entrega que promete ser aterradora.