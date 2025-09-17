Amores Perros vuelve a los cines de México para celebrar su aniversario: estas son las fechas del reestreno

Todos sabemos que Amores Perros es una de las mejores películas del cine mexicano, dirigida por Alejandro González Iñárritu, esta cinta protagonizada por Gael García Bernal es casi ya un clásico que sí o sí debe verse. Este 2025 Amores Perros cumple 25 años desde su estreno, y para celebrarlo a lo grande la película estará de regreso en las salas de cine de México.

Amores Perros se reestrenará a partir del 9 de octubre, y después de volver a pasar por la pantalla grande el 24 de octubre será agregada al catálogo de la plataforma MUBI, reconocida por subir cine de alta calidad o considerado de arte.

La película comenzó su celebración en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo, en donde se proyectó una versión restaurada de Amores Perros, proyección a la que asistió Iñárritu y Gael García, poniendo nuevamente el nombre de México muy en alto.

Amores Perros 25 aniversario: ¿qué otras actividades están planeadas?

El 25 aniversario de Amores Perros no será festejado únicamente en México, pues el reestreno está planeado llevarse a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Centroamérica.

Además se llevará a cabo una exposición llamada: Sueño Perro: Instalación Celuloide de Alejandro G. Iñárritu, la cual ya tiene ciudades confirmadas a las que llegará:



Milán, Italia: 18 de septiembre al 26 de febrero del 2026

Ciudad de México: 5 de octubre al 4 de enero del 2026

Los Ángeles, California: primavera del 2026

En esta exposición podremos disfrutar de imágenes inéditas de Amores Perros, las cuales en sus 25 años nunca antes fueron sacadas a la luz, la instalación es descrita como una exhibición sensorial, según la descripción:

El público se adentrará en un laberinto con poca luz iluminado por proyectos analógicos de 35 mm, que proyectan un flujo continuo de fragmentos recién yuxtapuestos de Amores Perros. Un paisaje sonoro producido especialmente para la instalación repercutirá en todas partes e impregnará la atmósfera como un sueño.

Sueño Perro: Instalación Celuloide de Alejandro G. Iñárritu, se llevará a cabo en LagoAlgo en la CDMX, ubicado en el Bosque de Chapultepec.

También para el 18 de septiembre, a través de la editorial Mack Books se lanzará el libro: Amores Perros, en donde Alejandro G. Iñárritu dará más detalles respecto a la producción de esta cinta, libro que además tendrá material inédito como fotos, storyboards, notas y descripciones.