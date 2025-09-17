VIDEO: Los Jonas Brothers regresan a Camp Rock, comparten primeras imágenes en el set de grabación

Cuando fue el estreno de las dos películas de Camp Rock, logró crear un fuerte impacto entre los jóvenes, en especial a quienes seguían a la banda de los Jonas Brothers. Provocando que entre sus seguidores, el film, las canciones y la ropa obtuvieron una fuerte popularidad.

La última película que se estrenó fue en 2010. Después de 15 años, la agrupación de cantantes, comparte las primeras imágenes del set de grabación, anunciando que la historia continuará. Una noticia que ha sorprendido a todos los nuevos y antiguos seguidores.

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?

El anuncio sobre las primeras imágenes del set de grabación, fueron compartidas por las redes oficiales de los Jonas Brothers, donde los tres cantantes, recrean uno de los diálogos de las películas anteriores, mientras de fondo se observa a todo el staff de grabación. Además, la publicación. Es acompañada por el mensaje de “Buenos días campistas”.

En la portada de la publicación, se puede ver que hay un suelo de madera que tiene el logo de “Camp Rock”, haciendo alusión a la continuación de la historia juvenil. Hasta el momento, es el único contenido que se tiene disponible, pero fue suficiente para encender las alarmas de los miles de seguidores.

Aunque ya se están grabando las escenas, todavía no se ha confirmado nada sobre las fechas de estreno, pero debemos estar atentos a los portales oficiales para descubrir el día de lanzamiento y si se publicará en alguna plataforma de streaming.

¿Participará Demi Lovato en Camp Rock 3?

Además de los Jonas Brothers, no olvidemos que en Camp Rock, la cantante Demi Lovato era uno de los personajes principales dentro de la historia. Por lo que muchos de sus seguidores desean saber si formará parte de la continuación.