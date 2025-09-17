Primer vistazo de Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter sorprende a los fans

¡No lo podemos creer! Por fin, tenemos el primer vistazo a la nueva película de Star Wars, protagonizada por Ryan Gosling. Así es, el director Shawn Levy compartió en Instagram el reconocido actor junto al debutante Flynn Gray en el set de “Star Wars: Starfighter,” el próximo spin-off de la icónica saga. En la foto, ambos actores lucen ropa desgastada mientras flotan en una embarcación. Algo que impresiona a los fans que ya vieron la fotografía es que es una imagen muy distinta a los escenarios desérticos de Tatooine o Jakku que han caracterizado la franquicia.

La publicación pone su ubicación en Cerdeña, Italia, y por si quedaba duda, el director compartió en la descripción “En algún punto del Mediterráneo” confirmando que parte del rodaje se realiza en esta región, lo que demuestra lo distinto que será esta entrega de la saga.

Una historia completamente nueva en el universo Star Wars

Como ocurre por lo general en este tipo de proyectos, los detalles de la trama permanecen ocultos. A pesar de eso, Lucasfilm sí pudo adelantarnos uno que otro detalle, adelantando que Starfighter será “una historia completamente original ambientada en un periodo nunca antes explorado”. Según reportes, la cinta se situará aproximadamente cinco años después de los eventos de Star Wars: Episodio IX (El ascenso de Skywalker), donde la Resistencia celebra su victoria.

¿Quiénes forman parte del elenco de Star Wars Starfighter?

Además de Gosling y Gray, el elenco incluirá a Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre (Rebel Ridge), Simon Bird (The Inbetweeners), Jamael Westman (Good Grief) y Daniel Ings (The Gentlemen). El guion está a cargo de Jonathan Tropper (The Adam Project), mientras que Levy producirá junto a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

Fecha de estreno y conexión con otros proyectos

Star Wars: Starfighter ya tiene fecha y si todo sale bien, llegará a los cines el próximo 28 de mayo de 2027, un año después del estreno de The Mandalorian & Grogu (mayo de 2026), que marcará el regreso de la saga a la pantalla grande tras siete años sin películas.

Al inicio de la producción, Levy expresó su entusiasmo: “Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad. Star Wars moldeó mi visión de lo que una historia puede lograr y cómo los momentos cinematográficos viven con nosotros para siempre”, declaró.

