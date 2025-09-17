Jack Black y Paul Rudd protagonizan el reboot de Anaconda: Fecha de estreno y tráiler

Han pasado casi tres décadas desde que “Anaconda” se volvió un fenómeno en los años noventa y es ahora cuando regresa a los cines, pero esta vez con giro interesante enfocado en la comedia con el característico humor de Jack Black y Paul Rudd. La nueva versión promete no solo comedía, sino también acción, humor y mucha nostalgia, la cual viviremos el 25 de diciembre del 2025, cuando se dé su esperado estreno.

¿De qué trata el remake de Anaconda?

Es importante señalar que esta nueva entrega no será una adaptación fiel a la cinta original de 1997, pues esta apuesta por dar un giro cómico. Jack Black interpreta a Doug y Paul Rudd a Griff, dos amigos que atraviesan una crisis de la mediana edad y deciden rehacer su película favorita: Anaconda. Esta idea, que comienza como algo absurdo, rápidamente se transforma en un completo caos real cuando, en medio de la Amazonas, se topan con una anaconda verdadera, enorme y letal, que convertirá la comedia amateur en una auténtica pesadilla.

El elenco del reboot de Anaconda

Se espera que, además del talento de Black y Rudd, el elenco cuente con talentos como el de Thandiwe Newton, Steve Zahn, Selton Mello y Daniela Melchior. Se espera que el filme llegue a los cines el próximo 25 de diciembre del año en curso, con lo que se espera que cumpla con las expectativas más fuertes de Sony Pictures para la temporada navideña. Además, se espera que la nueva entrega compita con títulos como Wicked y la secuela de Zootopia.