Según los cálculos, ¡en esta fecha ocurrió la famosa batalla de Endgame!

¡Vengadores! Prepárense, pues este domingo 26 de noviembre reviviremos la épica batalla final en Endgame por Azteca 7, que por cierto... ¿Tú sabes cuándo sucedió tal guerra? Según mis cálculos... ¡Adelante con la información!

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¿Cuándo y dónde fue la batalla de Endgame?

Primero que nada, recordemos que Endgame fue la última película de la fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel y la antecedió Infinity War, esto es importante recordarlo y tomarlo en cuenta, ya que la batalla final fue 5 años después de que la mitad de los seres que habitaban el universo, desaparecieron debido al chasquido de Thanos. Y si tomamos en cuenta que Infinity War sucedió en 2018, la batalla final fue el 17 de octubre de 2023.

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Ahora, ¿dónde ocurrió? De acuerdo a la película, la batalla tuvo lugar en el Centro de los Nuevos Vengadores, localizado en Nueva York, la cual quedó destrozada por el ataque del ejército de Thanos.

¿Quién derrotó a Thanos en Avengers: Endgame?

Afortunadamente y gracias al trabajo de todos en conjunto, los Vengadores lograron derrotar a Thanos y sus secuaces. Tristemente, en el camino para lograr la victoria, los Vengadores perdieron a dos grandes héroes, pero sin duda, uno de ellos se llevó más crédito, puesto que sacrificó muchas cosas que amaba con tal de darle al universo una segunda oportunidad de vivir.

¡No te pongas triste, mi querido Vengador! Levanta la cara, ponte el traje y prepara unas hamburguesas con queso para disfrutar del estreno Platinum Avengers: Endgame este domingo 26 de noviembre, ¡por azteca!

