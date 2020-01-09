Jennifer López atraviesa una mala racha tras la demanda que enfrenta por 40 millones de dólares.

La boricua Jennifer López se encuentra en una mala racha junto con las casas productoras que trabajaron en la realización de la película ‘Hustlers’, pues ahora enfrentan una demanda de tan sólo 40 millones de dólares.

JLo comenzó con el pie izquierdo desde su aparición en el evento de los Golden Globes, pues recibió duras críticas y burlas por el outfit que ocupó, aunque algunos de sus fans la defendieron ante eso. Luego, sufrió una profunda tristeza cuando se enteró del fuerte sismo que había sacudido a Puerto Rico, ciudad natal de sus padres y donde todavía viven algunos de sus familiares.

Pero las malas noticias no terminaron aquí, pues la famosa ex stripper Samantha Barbash levantó una demanda en contra de la casa productora de la boricua, así como a Nuyorican Productions, Gloria Sanchez Productions, STX Entertainment y Pole Sisters LLC, debido a la forma en que manejaron su historia para realizar ‘Hustlers’.

De acuerdo con lo que Barbash declaró, el equipo de producción ocupó su historia para inspirarse en el guion, sin embargo, ella no había dado autorización para que la pudieran utilizar, además de que habían alterado algunas situaciones por lo que habían perjudicado su imagen.

Ante los daños ocasionados, Samantha pidió una cantidad de 40 millones de dólares, los cuales 20 millones serán pagados por las casas productoras mientras que el resto deberán ser pagados por Jennifer López.

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