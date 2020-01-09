¡Sorpresa! Kylie Jenner y Travis Scott se separan… y la culpable es esta famosa modelo.

En redes sociales Kylie Jenner y Travis Scott parecían la pareja perfecta, sin embargo, medios del espectáculo aseguran que ambos se han separado porque el padre de la pequeña Stormi Webster le fue infiel a la empresaria con una modelo.

Todos los rumores se incrementaron a principios de este 2020 cuando periodistas mencionaron que Jenner pasó año nuevo en Los Ángeles junto a sus amigos Yris Palmer y Zack Bia.

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Mientras que Travis Scott lo pasó con The Weeknd en una fiesta en Beverly Hills que duró hasta el amanecer.

¿Quién es la modelo que separó a Kylie Jenner de Travis Scott?

De acuerdo con varias teorías realizadas por los fans de la pareja, la modelo Yung Sweet es la culpable de la ruptura. Al parecer la famosa influencer dejó varios rastro de la presencia de Travis en su departamento.

Además, la modelo mostró varias capturas de pantalla en donde evidencia que Kylie la bloqueaba y desbloqueaba en repetidas ocasiones para poder ver sus historias.

Sin embargo la modelo se encargó de desmentir la “infidelidad” de Travis Scott hacia Kylie Jenner con un breve mensaje.

Ninguno de estos rumores son ciertos, es sólo internet creando una historia falsa. Por favor, dejen de estar difundiendo mentiras y déjenlo a él, a ella y a mí en paz, porque están afectando a gente real. Gracias

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