Maroon 5 anuncia nueva fecha para presentar concierto en la Ciudad de México, esto tras 2 años de ausencia.

Maroon 5 dio una noticia que enloqueció a todos sus seguidores, ya que anunció una fecha de concierto en la Ciudad de México, esto para el próximo domingo 23 de febrero, sin embargo, las entradas se agotaron pronto por la gran difusión que se le dio al evento.

También te puede interesar: Familia de Mac Miller anuncia que lanzará un disco póstumo.

Afortunadamente no todo son malas noticias, ya que este jueves, Maroon 5 anunció que agregará un concierto más a su gira en México.

El nuevo show se llevará a cabo el próximo lunes 24 de febrero en el Foro Sol y las entradas estarán a la venta a partir del 15 de enero de 2020 a través de la página de Ticketmaster. No obstante, en Preventa Citibanamex podrán encontrarse disponibles a partir del 14 de enero.

En las fechas pactadas en el Foro Sol, Maroon 5 presentará su sencillo 'Memories', el cual salió a la luz el pasado 23 de septiembre de 2019 y que se convirtió en uno de los temas más nostálgicos de la banda estadounidense.