Conoce a los actores que fueron candidatos para dar vida a Superman en ‘Man of Steel’ antes de Henry Cavill.

Muchos de los fans del actor Henry Cavill están esperando un proyecto de DC para verlo, una vez más, con la capa de súper héroe, sí, como el último hijo de Krypton.

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Y es que hace unos días se revelaron los nombres de ciertas personalidades que fueron consideradas, antes de Henry Cavill, para interpretar a Superman en Man of Steel.

En el año de 2013, Warner Bros. comenzó oficialmente con los superhéroes, primero con Henry Cavill, que para todos los seguidores era una cara nueva y así fue repitiendo el papel dos veces más, en Superman: Dawn of Justice, Justice League y Batman.

Aunque regresando un poco en el tiempo Man of Steel, fue un poco más largo de lo que pareció, pues la franquicia tendría como elección para el papel de Superman a Matt Bomer, actor que también había adicionó para el film de 'Superman Returns' y que perdió contra Brandon Routh.

Otro actor considerado era Joe Manganiello, y era uno de los favoritos de Snyder para interpretar el papel. Pero, aunque no lo logró, Manganiello finalmente llegó al Universo DC interpretando a Deathstroke en la escena post créditos de 'Justice League'.

De acuerdo con los datos de la pre-producción de 'Man of Steel', Snyder quería a un Clark Kent de modales suaves, por lo que se consideró a Matthew Goode, quien también perdió el papel ante Henry Cavill.

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Después de conocer a los actores que iban a ser Superman, fue en 2011 cuando Warner Bros. y Legendary Pictures anunciaron oficialmente que Cavill interpretaría a Clark Kent en el primer proyecto del Universo DC, y finalmente se convirtió en 'Man of Steel' que se estrenó el 21 de junio en 2013 en los cines.

