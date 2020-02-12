Esta es la dieta especial con la cantante británica Adele logró bajar 68 kilos. ¡Es muy fácil de seguir!

Te presentamos la dieta con la que Adele bajó 68 kilos; la cantante británica ha sorprendido a todos sus seguidores cada vez que aparece en público, por lo delgada que ha comenzado a lucir.

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Por esta razón, muchas mujeres se preguntan cómo fue que la cantante de 31 años le ha hecho para bajar de peso, por lo que te presentamos la dieta especial que ha seguido.

La cantante se caracterizó desde el inicio de su carrera por tener uno cuantos kilos de más, hecho que no importó ante su gran talento y potente voz.

Sin embargo, por salud Adele se ha sometido a una dieta especial, así como a una rutina de ejercicios, que tal parece es su secreto para bajar de peso.

La británica realiza la dieta de Sirtfood, que incentiva el consumo de alimentos activadores de sirtuina, que son las enzimas corporales que regulan el metabolismo celular y también se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras.

La dieta incluye col rizada, trigo sarraceno, cítricos, cúrcuma y arándanos. Aunque también permite el consumo de vino y chocolate negro en pocas cantidades.

Su régimen alimenticio consta de dos etapas. En la primera se deben reducir de forma considerable el consumo de calorías, bajando las comidas y tomando jugos verdes especiales.

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La segunda parte de la dieta es más permisiva y de control, sin embargo, Adele tuvo que renunciar a los alimentos procesados, azúcar y refrescos, por lo que ahora solamente mantiene una dieta saludable y equilibrada.