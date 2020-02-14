Usuarios de las redes sociales compararon a Adele con Kim Kardashian tras su sorprendente aparición donde lució más delgada.

Tras el sorprendente cambio físico de Adele con el que lució más delgada, los internautas no han parado de hablar de su cuerpo. Los usuarios de las redes sociales compararon la intérprete de Rolling In The Deep con la socialité, Kim Kardashian.

En una foto que circula en Internet, la cantante y compositora británica apareció usando un atuendo en tonalidad negra que constó de una chamarra y unos leggings que dejaron ver su esbelta figura.

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En la foto se percibió el rostro de la celebridad que lució unos labios gruesos y parecidos a los de la estrella de Keeping Up With The Kardashians, además de unos prominentes pómulos que adelgazaron su rostro.

Aseguran que la famosa bajó de peso por medio de una dieta de la fitness coach, Camila Goodis. Y una rutina de ejercicio especialmente creada para sus necesidades que la hizo bajar al menos 68 kilos.

La multinstrumentista también consultó a otros especialistas, como a los nutriologos británicos Aidan Goggins y Glen Matten que le autorizaron comer chocolate amargo y beber vino tinto.

La cantante, de 31 años, fue criticada por su peso desde el inicio de su carrera. El diseñador de moda alemán, Karl Lagerfeld, admitió que Adele era demasiado gorda, pero tenía una cara y una voz preciosas.

Recientemente, asistió a una fiesta organizada por Beyoncé y Jay-Z donde portó un vestido animal print que enmarcó su nueva cintura de avispa. Las opiniones en las redes sociales se dividieron, pues hay quienes apoyan el radical cambio de la famosa y otros que les parece demasiado exagerado:

Me gustaba más rellenita, está bien cuidarse, pero siento que se le pasó la mano

¿Te gusta el nueva figura fitness de Adele?

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