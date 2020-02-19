Al Pacino es tachado de viejo y tacaño por Meital Dohan, quien anunció el fin de su relación por su diferencia de edad.

Al Pacino fue tachado de viejo y tacaño por la actriz israelí Meital Dohan, quien fuera su pareja sentimental desde mediados de 2018, pero que ahora anunció el fin de su relación.

En una entrevista a la revista LaIsha, de Israel, Dohan reveló que la separación se ha dado, principalmente, por la diferencia de edad, pues él es 39 años mayor que ella.

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Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser sincera. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró

A pregunta expresa sobre los recuerdos que guarda la actriz de 43 años de su relación de dos años con el famoso actor, Dohan admitió que fue "un honor" haber compartido ese tiempo con el actor de 79 años, aunque destacó su lado más tacaño.

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Meital confesó que pocos días antes de los premios de la Academia tuvieron una gran discusión y fue ella quien tomó la decisión de terminar con la relación, aunque confía en que sigan siendo amigos.

Tuve una pelea con él y lo dejé pero, por supuesto, lo quiero y lo aprecio, y me alegro de haber formado parte de su vida y de haber estado a su lado cuando me ha necesitado

Y es que fue notorio que Al Pacino llegó sin su pareja a la gala de los Premios Oscar, el pasado 9 de febrero, por lo que desde entonces se especuló sobre un posible distanciamiento, pues fueron vistos por última vez juntos en Los Ángeles, en octubre.

Meital Dohan, quien se hizo conocida por su participación en la serie estadounidense Weeds, y Al Pacino se conocieron en una fiesta en Hollywood a finales de 2017 y comenzaron a salir hasta mediados de 2018, cuando él acababa de romper su relación con la actriz argentina Lucila Solá, 36 años menor que él.

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