Johnny Depp reveló que su exesposa Amber Heard defecó en su cama y lo golpeó en el ojo tras una discusión.

Johnny Depp sorprendió al mundo al revelar que su exesposa Amber Heard habría defecado en su cama, tras una discusión en la que, además, lo golpeó en un ojo.

El actor hizo estas declaraciones al tribunal como parte de las pruebas que presentó para documentar la violencia que vivió al lado de su entonces pareja, a lo que agregó fotos de sus lesiones en el rostro.

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Los testimonios de Depp señalan que Heard habría defecado en su cama tras golpearlo por llegar tarde de una reunión, situación que se dio cuando asistió a una fiesta de cumpleaños el pasado 21 de abril de 2016.

Este hecho según Johnny Depp se dio pese a que la actriz sabía que su entonces esposo llegaría tarde de la celebración, lo agredió físicamente en reiteradas oportunidades.

Entre otros actos violentos, la Sra. Heard me dio un puñetazo en la cara repetidamente mientras estaba recostada en la cama leyendo después de la fiesta, dejándome con una hinchazón en forma de huevo debajo del ojo izquierdo

Así fueron las palabras que resaltan en los documentos del tribunal, pues a modo de prueba, Johnny Depp presentó una fotografía de su rostro golpeado, tomada por su amigo Sean Bett.

Heard o uno de sus amigos defecó en mi cama como una especie de broma enferma antes de irse juntos a Coachella

El actor también contó que su administrador de bienes, Kevin Murphy, le había dicho que su entonces esposa le confesó que las heces eran “solo una broma inofensiva”.

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