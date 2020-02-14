Amber Rose ya explicó el significado que tiene para ella el nuevo tatuaje que se realizó en la cara.

Muchas celebridades a nivel mundial han caído ante la nueva tendencia de tatuajes que se ha hecho popular en todo el mundo. La que consiste en hacerte un tatuaje en la cara.

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El primer famoso en hacerlo fue el cantante canadiense Justin Bieber, que en su momento sorprendió al mundo del espectáculo y a sus fans, cuando salió con la palabra ‘grace’ tatuada sobre la ceja, más recientemente el hijo de Cindy Crawford, el joven modelo Presley Gerber apareció con un diseño debajo del ojo derecho con la palabra ‘incomprendido’.

Otro caso es el de Chris Brown, quien mostró con lujo de detalle por medio de sus redes sociales el diseño que tiene unos Air Jordan 3, que tiene su mejilla.

Pero sin duda el diseño que se ha robado la atención de todos es el que se realizó Amber Rose, que se tatuó la frente con las palabras ‘bash slash’ con una llamativa tipografía.

Las críticas llegaron esta semana cuando se dejó ver en público por primera ocasión, presumiendo orgullosa su nuevo tatuaje.

Pero la cantante ha dado a conocer el significado tan importante que tiene para ella, es en honor a sus dos hijos: Sebastian ‘Bash’ Taylor, resultado de su relación con Khalifa, y el pequeño Slash Electric Alexander, a quien nació hace tres meses junto a su actual pareja Alexander “AE” Edwards.

Si he de ser honesta, y no quiero pasarme de sentimental, pero es la verdad, la muerte de Kobe Bryant me ha hecho reflexionar acerca de la vida. He vuelto a pensar en mi padre, a quien le diagnosticaron cáncer cuando cumplió los 40. Afortunadamente entró en remisión y se ha recuperado, pero casi le perdemos. Y yo tengo ya 36 años… Llevaba mucho tiempo esperando para hacerme un tatuaje así… pero la vida es demasiado corta, así que simplemente haz lo que te apetezca. Vive la vida como mejor puedas y sin arrepentimientos

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Amber Rose comentó, que no se arrepiente de su tatuaje y esta encantada con el resultado.