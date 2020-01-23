Anabella Sciorra testificó en contra de Harvey Weinstein, acusando ataques sexuales en los años 90.

Eran las primeras horas del jueves 23 de enero, momento en que la actriz Anabella Sciorra estaba frente al jurado, para hablar sobre los ataques sexuales que sufrió por parte del famoso productor, Harvey Weinstein.

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El juicio se encuentra en su segundo día, y ha tenido lugar en Manhattan, Nueva York. Sciorra llegó con un vestido en color azul marino, el cabello peinado con unas gruesas ondas y un collar que le daba un toque sofisticado a su look.

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Henry ha sido acusado de múltiples ataques sexuales, los cuales se pudieron originar por el enorme abuso de poder que tenía. Sin embargo, una de las acusaciones incluye la práctica de sexo oral sin el consentimiento de Mimi Haleyi en el 2006 y de violar a Jessica Mann siete años después. Estos señalamientos lo llevaron a ser uno de los nombres más mencionados en el movimiento #MeToo.

El testimonio de Anabella Sciorra es la clave para lograr convencer al jurado de que Harvey representa una amenaza sexual. La famosa ha pasado por duros momentos después del ataque de Weinstein pues, a pesar de los años, ella sigue teniendo secuelas de aquel trauma.

El violento suceso ocurrió entre 1993 y 1994, cuando ambos se encontraban en Nueva York; el productor irrumpió de noche en el departamento de Sciorra, practicándole sexo oral por la fuerza y dejándola desmayada en el piso.

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Han sido más de 80 mujeres las que han sido víctimas de Weinstein, mismas que comenzaron a levantar la voz, después de que en el 2017 estallaran todas sus agresiones, pero sólo son dos las que se tomaron en cuenta, correspondientes a la exasistente, Mimi, y la actriz Jessica Mann.