VIDEO: Antro gay imitan el show completo de Shakira y Jennifer Lopez que protagonizaron en el Super Bowl.

El impacto que provocó el show de medio tiempo de Shakira y JLo fue tanto que un famoso antro gay de Puerto Vallarta y su equipo de bailarines realizaron una réplica del espectáculo, el cual rápidamente se hizo viral.

A través de redes sociales los asistentes del antro gay captaron el momento en video y lo compartieron. En las imágenes se puede apreciar cómo los presentes en el lugar se volvieron locos al ver tal espectáculo.

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Todo ocurrió en el club nocturno Paco's Ranch, donde la actuación de un imitador de la cantante de Antología se encontraba replicando con sus bailarines, a la perfección, la serie de coreografías que presentó en el Super Bowl.

El video logró rebasar las 18 mil reproducciones y más de 900 comentarios, donde los usuarios de Facebook felicitan al talentoso equipo que armó el show.

Recordemos que el espectáculo de Shakira también contó con la participación de Bad Bunny, quien incluso en el video de los imitadores aparece.



SHAKIRA BRILLÓ JUNTO A JLO EN EL SUPER BOWL

En el espectáculo de este 2020, Shakira interpretó los mejores temas de su repertorio, comenzó con Loba, luego Ojos Así, Suerte, Hips Don’t Lie, Waka-Waka y Whenever Wherever; cerró su presentación con Chantaje, La Tortura y Belly Dance Medley.

La artista de 43 años enamoró con su increíble outfit rojo y cautivó a más de uno con sus sensuales movimientos de cadera durante los 15 minutos que duró su presentación junto a JLo.

La presentación fue un homenaje para resaltar a la cultura latina, pues destacó la salsa, la bandera de Puerto Rico y contó con dos de los exponentes del género urbano como: Bad Bunny y J Balvin.

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