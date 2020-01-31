La casa de los padres del reguetonero Anuel AA, pareja de Karol G, fue blanco de un tiroteo en la madrugada.

Anuel AA es uno de los intérpretes más famosos de la música urbana en los últimos tiempos, su más reciente éxito, y el que ha pegado más, es la canción titulada 'China'; en donde su novia, Karol G colabora a su lado.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Sin embargo, esta vez no estamos hablando del talento que tiene el boricua, sino de la noticia que ha sido alarmante para él y todos sus fans.

Pues han sido sus padres los que fueron víctimas de actos vandálicos; en la madrugada del 30 de enero, se registró un tiroteo en casa de sus papás.

Ambos viven en la colonia Jardines de Country Club, Carolina; ubicado en su país natal.

Por el momento no se saben las razones por las que fueron atacados, sin embargo, Anuel se encuentra tranquilo de que sus papás estén sanos y a salvo.

Te puede interesar: Hijo ‘perdido’ de José José no pretende reclamar herencia, pues dice que ‘El Príncipe de la Canción’ le dejó el talento.

Las autoridades puertorriqueñas se encuentran investigando el altercado, y están buscando a las personas que ocasionaron daños materiales.

Con esto, los escándalos que han invadido al reguetonero, en los que aparece en videos con strippers, se han disipado después de este ataque.

Las investigaciones no van a parar hasta dar con los responsables y conocer las verdaderas razones por las que fueron específicamente a casa de los familiares del famoso. Tal vez se trate de algún tipo de fanatismo o haya sido elegida al azar.

También te puede interesar: FOTOS: Michelle Renaud y otras celebridades que decidieron quitarse los implantes de senos y optaron por volver a su cuerpo natural.

Por el momento, sólo hay que esperar los informes policíacos y desear que tanto Anuel AA, como sus padres y todos sus seres queridos, se encuentren fuera de peligro.

