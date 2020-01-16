Anuel AA genera molestia y enemigos tras controversial afirmación que dio en redes sociales.

Anuel AA, uno de los cantantes contemporáneos reggaetoneros más populares, generó molestias en el público y algunos enemigos tras la controversial afirmación que dio en un video publicado dentro de sus redes sociales, cuando hacía promoción a su nuevo sencillo.

En estos días, el boricua estuvo dentro de las tendencias a nivel internacional debido a que lanzó su más nueva canción, Me Gustas, en la cual comparte los créditos con la cantante Shakira. Aunque muchos ya la esperaban con ansias, otros la criticaron ya que consideraban que Anuel no estaba a la altura de la famosa colombiana.

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Sin embargo, las críticas aumentaron cuando el cantante del género urbano hizo una comprometedora afirmación mientras promocionaba la nueva canción, que no ha sido del todo bien recibida por el público.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, se observa a Anuel cantar una estrofa de la reciente letra, pero en una pausa aprovechó para hacerse autoproclamarse como el mejor reggaetonero en el mundo.

Dentro de su carro lujoso y luciendo sus extravagantes joyas, Anuel AA comenzó a cantar para posteriormente decir: “El mejor reguetonero vivo ahora mismo”, afirmación que acompañó con una risa y un baile al ritmo de lo puede ser un éxito a futuro.

Ante esto, recibió varios comentarios sobre que estaba equivocado; incluso, algunos usuarios lo compararon con otros artistas que ya cuentan con más años dentro del mismo género musical, como Daddy Yankee y Don Omar.

Asimismo, le dijeron que necesitaba tener más humildad si es que no quiere perder a sus seguidores. También hubo otros tantos usuarios que le aceptaron que es bueno, pero no el mejor del mundo, aunque lo seguirían apoyando en su carrera artística.

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