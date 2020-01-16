VIDEO: Courteney Cox, por usar filtro de ‘Friends’ en Instagram, acaba sufriendo ‘crisis de identidad’.

Courteney Cox no se pudo resistir a probar los filtros de Instagram sobre 'qué personaje de Friends eres', así que publicó un video acerca de su experiencia, la cual le provocó una crisis de identidad.

La breve grabación muestra a la actriz que interpretó a Mónica Geller, en la exitosa serie de Friends, muy sorprendida porque Instagram la comparó con Rachel.

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Courteney Cox "sufrió" cuando, de manera aleatoria, la app eligió las caras de Ross, Chandler, Phoebe y Joey. Luego de que probó varias veces más, el juego finalmente la comparó con Mónica, personaje que interpretó por más de 10 años en la televisión.

Finalmente conseguí a Mónica… ¡Pensé que iba a ser el tipo desnudo feo, seguro! #crisisdeidentidad

Hace unos días, las protagonistas de Friends, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox, se reunieron; prueba de ello fueron las fotos que publicó la protagonista de The Morning Show en su cuenta de Instagram.

Las imágenes prueban la buena amistad que mantienen los actores a más de 25 años del estreno de Friends.

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