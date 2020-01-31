¡Paren todo! Ya podrás tener a ‘Baby Yoda’ en tamaño real. ¿Estás listo para sacar todos los ahorros?

Baby Yoda, no es tan baby como nosotros lo creemos, pues más bien estamos viendo a un tierno ser de 50 años nada más. Desde que The Mandalorian se estrenó, Yoda Bebé se posicionó rápidamente como uno de los personajes más llamativos del programa.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Era evidente que millones de fanáticos de Star Wars, quisiera obtener uno de estos de cualquier manera, lo cual ya es completamente posible.

Puedes adquirir a uno de los favoritos de la fandom y sabemos que nadie se podría resistir a esos enormes ojos, tamaño compacto y sus grandes orejas puntiagudas de color verde.

Te puede interesar: VIDEOS: Se vuelven virales las imágenes de los efectos del coronavirus en China.

Los fans están esperando el lanzamiento de la segunda temporada, por lo que para hacer menos la espera, la compañía Sideshow Collectibles ha lanzado el Baby Yoda en tamaño real, el cual lo podrás conseguir en la preventa o en las fechas de su lanzamiento oficial que será entre los meses de agosto y septiembre.

La réplica será completamente exacta, pues tendrá los 42 cm llenos de amor e incluirá su querida bolita plateada con la que tanto le gusta jugar. Podrás tener a este pequeño por la mínima cantidad de $350 dólares, aproximadamente ¡6,500 pesos!

También te puede interesar: Facundo le ruega en redes sociales al cantante Marc Anthony que lo invite a su palco a ver el Super Bowl.

Prepárate para juntar los ahorros y ser de los primeros en obtenerlo en la preventa, pues seguramente van a volar. Lo mejor de todo esto, es que podrás colocarlo en cualquier parte de tu casa y presumir que tienes a este ser viviendo contigo.

