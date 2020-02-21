Backstreet Boys: Así han sido los cambios de los atractivos integrantes de la banda noventera que impuso moda.

Los Backstreet Boys es una de las bandas que sin duda impuso moda en los años noventa; no sólo causó furor con su música, siendo así que esta noche y en estos días estarán por México con su gira de regreso.

La boy band ha logrado consolidarse como todo un clásico, pues sus éxitos nacieron para quedarse, siendo así que estos conciertos han sido totalmente esperados. Por otra parte, fueron de los chicos más atractivos, y así lo siguen considerando algunas fans. ¿Tú que piensas? Aquí te dejamos cómo han sido los cambios de los cantantes.

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Kevin Richardson

El cantante siempre se caracterizó como el integrante más serio de los cinco, pero eso no dejaba que jugara de manera constante con su cabello; tuvo varios cambios de look cuando era joven, pues se le podía ver con la melena larga o el pelo corto que también lo alborotaba.

Pero en estos días continúa usando el denim junto con prendas deportivas y ha decidido dejarse la barba.

Nick Carter

Sin duda, todas las jovencitas se peleaban por el más pequeño de la banda, Nick Carter, pues su guapura y su talento artístico conmovió y conquista a gran parte del fandom de la banda. Además de que impuso moda dentro de los jóvenes, porque su look lo adaptaron varios chicos.

No obstante, dejó atrás el cabello largo y ahora prefiere el cabello corto, pero también ha experimentado ciertos cambios dentro de su peso, ya que ha tenido bajas y subidas de éste, pero eso no le ha quitado su belleza.

Howie D

El cantante de ascendencia latina se convirtió en todo un dios de la belleza y era el que más robaba suspiros. Claro que también experimentó varios looks con su cabello, pero actualmente ha dejado su cabello corto, lo cual lo hace lucir más guapo que nunca.

A.J. McLean

Muchas fans aseguran que fue el más rebelde de la banda, pues siempre resultó ser el más arriesgado para experimentar looks y para probar algunos tatuajes que poco a poco comenzaron a ser más visibles. En ocasiones sigue conservando su look más urbano, con cadenas y gafas, pero eso no quita que deje de ser todo un galán.

Brian Littrell

Finalmente está Brian Littrell, quien fue el cantante más tierno de la banda y quien conquistó el corazón de muchas de sus fans. A él normalmente se le veía con bermudas y unos cuantos jerseys deportivos, un outfit deportivo que sigue usando, pues sigue portando prendas deportivas, gorras y tenis que no dejan de hacerlo ver como todo un galán.

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