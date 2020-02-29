El cantante Bad Bunny manda fuerte mensaje por el asesinato de una mujer en su natal Puerto Rico.

El cantante Bad Bunny mostró su molestia por el asesinato en Puerto Rico de una mujer transgénero Neulisa ‘Alexa’ Luciano Ruiz, con un mensaje durante una actuación en el programa ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’.

Te puede interesar:

VIDEO: Bote Jungle Cruise se hunde con turistas a bordo en parque Magic Kingdom de Orlando, y se vuelve viral.

Esto durante la presentación de la canción Ignorantes que forma parte de su nuevo disco, el cantante se puso una falda y una playera blanca con un mensaje en donde repulsa este asesinato. ‘Mataron a Alexa, no a un hombre con falda’.

El mensaje del cantante ha tenido una enorme presencia en Twitter, donde se han hecho virales los mensajes de apoyo a Bad Bunny por su acto ante el asesinato de Alexa, misma que tuvo lugar el pasado 24 de febrero.

El crimen en su país a causado una gran polémica debido a la violencia y a la grabación de la mujer justo antes de morir en la que se puede ver a varios hombres mientras la insultan y amenazan.

El asesinato se produjo un día después de que la imagen de Alexa se volviera viral en redes sociales, luego de la denuncia de un hombre que la vio entrar al baño de mujeres de un restaurante en el municipio de Toa Baja.

El nuevo disco del cantante será lanzado de forma oficial en todo el continente el día de mañana 29 de febrero, por lo que actualmente Bad Bunny se encuentra haciendo una gran gira de promoción de su nuevo material que ya es esperado por sus millones de fans.

También te puede interesar:

"Basta de que utilicen a mi hijo" Sherlyn pide a los medios de comunicación respetar su nueva faceta como madre.

El nuevo sencillo se anunció hace semanas y tiene por nombre ‘YHLQMDLG’, que significa ‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’.