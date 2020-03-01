Bad Bunny muestra indignación por el asesinato de la mujer transgénero Alexa durante una de sus presentaciones.

Bad Bunny ha sido una de las noticias más frescas durante este fin de semana; esto sucedió después de que se diera a conocer su nuevo disco YHLQMDLG que cuenta con 20 canciones. Sin embargo, una de las razones que también fueron motivos de hablar del trapero en las redes sociales, fue por la indignación que mostró en el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon por el asesinato de la mujer transgénero, Alexa.

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Mientras pasó a cantar Ignorantes, el puertorriqueño portó una playera que decía: Mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Al mismo tiempo que llevaba una falda puesta. La muerte de Neulisa Alexa Luciano Ruiz, ha dado mucho de qué hablar en la famosa isla.

Tras el mensaje que lanzó Bad Bunny, este ha tenido un gran impacto en las redes sociales por dos razones: la primera, por el lanzamiento de su nuevo material discográfico y la segunda, por el duro mensaje que ha estado enviando referente al indignante asesinato de la mujer transgénero.

Con esto, millones de fanáticos y no tan fanáticos del cantante, han expresado su apoyo por la actuación del puertorriqueño y la molestia por la triste noticia de dicho asesinato; el cual sucedió el pasado lunes 24 de febrero.

Esto ha causado que todo Puerto Rico esté con un sentimiento de cólera, principalmente por la gran violencia que se puso contra la mujer y la grabación en la que aparece justo antes de morir.

En dicho video se puede observar cómo es amenazada e insultada por varios hombres. Los hechos ocurrieron un día después de que su imagen se hiciera viral en las redes sociales, y luego de la denuncia que puso un hombre quien la vio entrar al baño de mujeres en un restaurante de comida rápida.

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Bad Bunny no dejó pasar la oportunidad para mostrar lo que está sucediendo, no solamente en su país, sino en cualquier parte del mundo. Donde la intolerancia ha invadido a millones de personas y la violencia se ve con más frecuencia.