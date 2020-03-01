Justin Bieber festeja su cumpleaños junto a Hailey Baldwin y comparte romántica foto: “Eres mi regalo”.

Justin Bieber está de fiesta, el canadiense cumple 26 años y para celebrar compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su esposa, Hailey Baldwin: “Eres mi regalo de cumpleaños, Bubba”.

En la fotografía se puede ver al intérprete de Yummy abrazando y besando a su enamorada mientras sostiene un micrófono. El retrato publicado hace unas horas ya alcanzo más de 3 millones de me gusta y comentarios de algunos famosos deseándole un feliz cumpleaños.

Millie Bobby Brown, las gemelas Dani y Dannah Lane, Greg Mike y Evan Mock se unieron a la lista de estrellas que ya comenzaron a unirse al festejo de Bieber.

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La modelo estadounidense, Hailey Baldwin, también le envió una felicitación temprana a su esposo. En punto de las 12:00am compartió una imagen a través de Instagram Stories: “Persona cumpleañera”.

Se les vio en un avión rumbo al festejo de las 26 vueltas al Sol de Bieber. Aún se desconoce si el cantante canadiense celebrará con una estrafalaria fiesta como está acostumbrado, pues últimamente se le ha visto alejado de los paparazzi.

Sin embargo, las beliebers ya expresaron que jamás olvidarían el 1 de marzo, pues es el cumpleaños de su celebridad favorita:

Tendré 67 años y me seguiré acordando de que el cumpleaños de Justin Bieber es el 1 de marzo

Es el cumpleaños de la persona que he amado 10 años y con el que tengo la relación más larga y tóxica: Justin Bieber le dicen…

Justin Bieber oficialmente tiene 26 años, no estoy llorando, ¿tú estás llorando?

Recientemente lanzó la serie documental, Justin Bieber: seasons, donde en 10 episodios relata detalles íntimos de su vida al lado de sus amigos y familiares más cercanos.

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