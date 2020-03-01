Luis Alfonso Mendoza, voz de ‘Gohan’ en ‘Dragon Ball’, murió a los 55 años en la colonia Portales. Aquí los detalles.

El pasado sábado 29 de febrero se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje mejor conocido por interpretar la voz del personaje animado, Gohan, en Dragon Ball. El famoso murió a los 55 años tras ser asesinado junto a su esposa y su cuñado en la colonia Portales.

Aún no existen personas cercanas al fallecido que confirmen con exactitud los hechos de su muerte; sin embargo, diversas fuentes aseguraron que el asesinato se dio tras la disputa de un terreno:

En el lugar, vive un señor y les rentaba una parte a unos señores como para actividades artísticas, al parecer ya se querían quedar y tenían la disputa por el inmueble

Asesinan al actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, en compañía de su esposa y otro familiar.

Luis Alfonso siempre será recordado por haber dado voz a varios personajes icónicos de la televisión como Joey de Friends, Gohan de Dragonball y Carlton de El Príncipe del Rap.

Tragedia. pic.twitter.com/3jycChvuWo — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) March 1, 2020

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Algunos compañeros de Luis Alfonso enviaron sus condolencias a través de las redes sociales, incluyendo a Mario Castañeda, quien le dio voz a Gokú:

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y ahora ya no estás Luis Alfonso... ¡Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...

Lalo Garza quien interpretó a Krilin, expresó lo siguiente:

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP

Mendoza es famoso por interpretar las voces que marcaron a la generación de los ochenta. Le dio vida a Daniel Larusso en Karate Kid, el conde Patula en los Looney Tunes, Carlton en la serie de El Príncipe Del Rap en Bel Air y Sheldon en The Big Bang Theory.

Los fans del actor también expresaron su pésame a través de Twitter:

El mundo del doblaje latino y los fans estamos de luto por el asesinato de Luis Alfonso Mendoza y su familia. Gracias por tu gran aportación a este mundo y hacernos amar y disfrutar a diversos personajes con tu voz y talento

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