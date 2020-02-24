Ben Affleck habló sobre la situación que lo llevó a divorciarse de Jennifer Garner luego de 10 años de matrimonio.

Luego de una ausencia de la pantalla grande, el actor Ben Affleck regresó. Esto luego de interpretar a 'Batman' sin tanto éxito, ha regresado y ahora lo podremos ver en cuatro nuevas cintas que se estrenarán durante el transcurso del año.

Te puede interesar:

Acusan a Memo Aponte por abuso sexual y violencia contra mujeres menores de edad: no se ha pronunciado al respecto.

Por el momento Ben Affleck, se encuentra de gira promocionando su más reciente trabajo ‘The Way Back’. En donde la trama de la película habla sobre la situación que hace un par de años vivió el actor.

La cinta trata sobre un hombre que tiene fuertes problemas de alcoholismo situación por la que trata de recuperar su nivel de vida y a su pareja.

Fueron los problemas con la bebida que presentó Ben Affleck, una de las razones por las que se divorció de Jennifer Garner en el 2015, luego de haber tenido una relación de 10 años de matrimonio, de la que resultaron tres hijos como fruto del amor que se tuvieron.

En una entrevista con el diario The New York Times, Ben Affleck confesó lo que piensa sobre su separación, la que calificó como el mayor arrepentimiento de su vida.

El ganador del Oscar por su trabajo en la cinta de 'Argo' relató que todo se fue complicando con su pareja cuando comenzó a tomar más de lo normal.

Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-16 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales

Jennifer Garner, siguió acompañando a Ben Affleck durante el proceso de recuperación que inició en 2018, al salir de la clínica tras varios meses intentó asumir las riendas de su vida nuevamente.

Ciertamente, he cometido errores. Ciertamente, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más e intentar seguir adelante

También te puede interesar:

FOTO: Levantando el dedo pulgar y con un cigarro: así fue dado de alta Joaquín Sabina en Madrid.

El actor comentó que está de regreso este año, con nuevos retos y cumpliendo su palabra de continuar con su exitosa carrera.

