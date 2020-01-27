Billie Eilish hace historia en los Grammy 2020: La mujer más joven en ganar el premio a ‘Mejor Álbum del Año’.

La ceremonia número 62 de los premios Grammy 2020 estuvo llena de sorpresas, incluyendo a Billie Eilish, que arrasó en la premiación al llevarse 5 galardones en las categorías: Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.

Estos premios le bastaron para convertirse en la solista más joven en ganar el premio de Mejor Álbum del Año. La cantante de Bad Guy rompió otros récords, como el de ser la primera mujer y la segunda persona en ganar los trofeos en las categorías más importantes en el mismo año.

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FOTOS: Estos fueron los looks que más sorprendieron en la alfombra roja de la entrega número 62 de los Grammy.

La cantante estadounidense subió al escenario a interpretar When The Party´s Over junto a su hermano Finneas, productor del galardonado albúm When We All Fall Asleep, Where Do We Go? que fue grabado en su propia casa.

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La celebridad subió a recibir su premio enfundada en un atuendo firmado por Gucci, y en su discurso mencionó que el álbum de Ariana Grande, Thank U, Next, merecía ganar el aclamado premio a Álbum del Año.

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