FOTOS: Estos fueron los looks que más sorprendieron en la alfombra roja de la entrega número 62 de los Grammy.

La alfombra roja de los premios Grammy 2020 volvió a convertirse en un escaparate de la moda, por ella desfilaron los artistas más destacados de la industria musical, pero hubo quienes no sólo brillaron por su talento, sino por su look y su belleza. Aquí te presentamos los looks de las artistas que más llamaron la atención en la edición número 62.

Ariana Grande: lució un espectacular vestido de Giambattista Valli, coordinado con zapatos de Louis Vuitton y con los cuales lució como una princesa.

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Rosalia en Alexander Wang: Se le vio con un atuendo en cuero rojo con detalles de varios cinturones y flecos en la falda. Y manicura en plata, uñas súper largas en punta.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

Camila Cabello: hipnótica, con este espectacular vestido negro, diseño de Versace, con corte palabra de honor y decorado con pedrería.

Priyanka Chopra y Nick Jonas: Ella en Ralph and Ruddo, con un escote frontal profundo, flecos en brazos más mangas y cola, mientras que Nick en Zegarra, color bronce metalizado.

Pero no todo fue sensualidad y glamur, pues también hubo quienes llamaron la atención por sus propuestas estrafalarias y vanguardistas. Por ello, aquí te dejamos una selección de los looks más alocados.

Billie Eilish: Con un atuendo Gucci con los logos en aros y en las uñas, combinando tonos neón y brillos, muy fiel a su estilo.

Billy Porter: Sorprendió con su inigualable look azul brillante y con sombrero de araña. Nunca es demasiado brillo para una entrega de premios.

Lil Nas X: El rapero estadunidense posó con toda la actitud en un traje de pink cowboy con detalles en dorado, con el que impresionó a todos.

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