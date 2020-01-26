¡El público ya tiene a sus favoritos! Te decimos todo lo que se sabe hasta ahora de los Premios Grammy.

Esta noche se celebra la edición número 62 de los Grammy 2020 en el Staples Center de Los Ángeles con la anfitriona y cantante Alicia Keys. El público ya tiene a sus favoritos, entre los que destacan Gwen Stefani, H.E.R, Tyler The Creator, BTS, los Jonas Brothers, Khalid, Billy Ray Cyrus, Lil Nas X, Blake Shelton, John Legend, entre otros.

Además se llevará a cabo un tributo a Prince y un homenaje a Aerosmith, a quienes se les otorgará el premio a Persona del Año por sus 50 años de trayectoria.

En esta edición, las mujeres superan al género masculino en las categorías más importantes, y artistas de la talla de Billie Eilish, Rosalia, Lizzo, Demi Lovato, Ariana Grande, Camila Cabello, Lana del Rey y Taylor Swift competirán por un galardón.

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La edición de los Grammy 2020 llega después de la polémica con la exdirectora de la Academia de Grabación, Deborah Dugan. Esta última fue destituida de su cargo el pasado 17 de enero cuando fuentes oficiales aseguraron que debido a su conducta inapropiada no formaría parte de la empresa.

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Las acusaciones de Dugan son otras, pues ella denunció ante la Comisión de Oportunidad de Empleo que fue acosada sexualmente y que la lista de nominados está manipulada por un grupo de hombres que ayudan a sus amigos a entrar a las listas.

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