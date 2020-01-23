Descubre el enorme parecido de Billie Ellish con la novia de su hermano; los fanáticos dicen que hasta podrían ser gemelas.

Billie Ellish es una de las cantantes del momento. Con sólo 18 años ha sorprendido a todos con su peculiar voz y lo significativo de sus letras; sin embargo, hay algo que muchos desconocen: para que la adolescente tuviera todo esto fue necesario el apoyo de su hermano, Finneas O'Connell.

Finneas es un actor de reparto, pero cuenta con otros enormes talentos que le han servido a su hermana Billie para triunfar: sus habilidades para la producción musical y la composición. Lo mejor de todo es que los dos son tan cercanos que afirman ser los mejores amigos del mundo.

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No obstante, hay algo curioso en esta relación de hermanos, pues Finneas tiene una novia que es idéntica a la interprete de Bad Guy. Cientos de internautas han resaltado el parecido de Claudia Sulewski, la novia de O’Connell.

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Sulewski destaca por ser una influencer de moda que da tips de belleza y aconseja outfits en su canal de YouTube. De igual manera, comparte videoblogs en donde muestra sus viajes, como el que hizo con O’Connell y Billie Ellish por Australia.

Claudia nació en Chicago, Illinois y en el pasado sostuvo una relación con Jona Freen, otro youtuber; sin embargo, el tiempo los separó y con el paso de los años se convirtió en la novia de Finneas O’Connell.

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Por otro lado, cuando uno ve las fotografías de Claudia Sulewski y de Billie Ellis se pueden ver ciertas características físicas similares: las dos tienen el mismo tono de ojos y las cejas pobladas, una nariz redonda en la punta y los labios gruesos; pero lo que más resalta es el estilo de cabello, pues hay ocasiones en que llevan el mismo look.

Cabe destacar que esto no es algo que moleste a ninguna de las dos, pues jamás han declarado algo al respecto e incluso se han tomado fotos juntas, como si nada de lo que se dijera en las redes sociales importara.

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