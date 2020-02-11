¡Llega la banda ‘Blondie’ a Monterrey! La agrupación de punk rock ya se prepara para para dejarlo todo en el escenario.
¿Listos para ver a Debbie Harry rockear? Te contamos el lugar y la fecha del espectáculo de la agrupación formada por Gary Valentine, Clem Burke, Chris Stein y Jimmy Destri.
La banda neoyorquina Blondie ofrecerá un concierto en Monterrey el próximo 14 de mayo. Para sorpresa de todos los fans, Debbie Harry y los demás integrantes de la banda prenderán el Showcenter Complex, localizado en la zona de San Agustín.
Los boletos van desde los 450 pesos y hasta los 1,250 pesos, los podrás encontrar a partir del 14 de febrero.
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Blondie es conocida por diversos éxitos que ha acumulado desde 1974: Heart Of Glass, Atomic, Maria, entre otros. Se caracteriza por adentrarse en los géneros del New Wave y el Punk Rock.
A lo largo de su trayectoria ha acumulado diferentes premios, entre los que destacan Premio Juno al Sencillo Internacional del Año y TV Land Award: Premio Icono.
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