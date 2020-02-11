¡Llega la banda ‘Blondie’ a Monterrey! La agrupación de punk rock ya se prepara para para dejarlo todo en el escenario.

La banda neoyorquina Blondie ofrecerá un concierto en Monterrey el próximo 14 de mayo. Para sorpresa de todos los fans, Debbie Harry y los demás integrantes de la banda prenderán el Showcenter Complex, localizado en la zona de San Agustín.

Los boletos van desde los 450 pesos y hasta los 1,250 pesos, los podrás encontrar a partir del 14 de febrero.

Te puede interesar:

FOTOS: ¿Fangirl? Salma Hayek protagoniza "íntimo" momento con Eminem durante la ceremonia de los Oscar 2020.

Ver esta publicación en Instagram Blondie. Una publicación compartida por 🌹🌹 (@waterloosunset2000) el 7 de Feb de 2020 a las 12:52 PST

Blondie es conocida por diversos éxitos que ha acumulado desde 1974: Heart Of Glass, Atomic, Maria, entre otros. Se caracteriza por adentrarse en los géneros del New Wave y el Punk Rock.

A lo largo de su trayectoria ha acumulado diferentes premios, entre los que destacan Premio Juno al Sencillo Internacional del Año y TV Land Award: Premio Icono.

Te puede interesar:

FOTOS: Adele presume su nueva figura al reaparecer públicamente en el after party de los Oscar 2020.

