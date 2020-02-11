FOTOS: Adele presume su nueva figura al reaparecer públicamente en el after party de los Oscar 2020.
La cantante británica reapareció en el after party de los Oscar y lució irreconocible con un vestido de leopardo y un cuerpo delgado envidiable.
La intérprete Adele acudió al after party de los Oscar 2020, en donde públicamente demostró que decidió renovar su físico, al mostrar su nueva y estilizada figura. La cantante británica de 31 años luce hermosa e irreconocible.
La famosa compositora logró bajar 63 kg. de peso y no había sido vista en público durante algún evento de la farándula internacional.
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Adele se dedicó a cuidar su salud debido a su pequeño hijo Angelo, a quien desea darle una mejor calidad de vida. La intérprete de Rolling In The Deep se sometió a una rigurosa dieta y rutina de ejercicio.
Gracias a la presentadora de televisión rusa, Kinga Rusin, se puede ver una foto de la nueva silueta de Adele. La cantante posó y lució un vestido entallado con estampado de leopardo.
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Na wczorajszej prywatnej imprezie Beyoncé i Jaya Z rozmawiałam z Adele o... butach (Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30kg!), a Jay Z uczył mnie imprezowego układu tanecznego. Wiem, że brzmi to surrealistycznie. Ale posłuchajcie od początku... Tylko ok. 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu ... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez skrępowania do białego rana. Zaczęło się od rozmowy z Adele o moich szpilkach (namawiała mnie na kapcie które sama miała na nogach). Szczerze, nie poznałam jej bo jest teraz szczupła jak przecinek! Gadałyśmy zaśmiewając się do momentu kiedy powiedziała jak się nazywa...😉 Rozmowa z Adele była przepustką do miłej konwersacji z Rihanną. A później już było totalne szaleństwo! Jay Z uczył mnie układu tanecznego (bezskutecznie bo skomplikowany, ale za to było śmiesznie), Beyoncé patrząc na mój brokatowy, świecący garnitur stwierdziła ze śmiechem że ją przyćmiłam (miała na sobie ciemnogranatową, welurową suknię), z Leo DiCaprio tańczyłam przez chwile za rękę (taka była konwencja, a ja stałam obok), otoczony wianuszkiem dziewczyn Bradley Cooper posyłał mi uśmiechy, ale chyba dlatego że jego też rozśmieszył mój taniec z Jayem Z. Klan Kardashianek (Kim, Kourtney, Khloe) bawił się we własnym gronie. Kanye West i Travis Scott wzięli udział w radosnym jam session gospodarzy. Popis na scenie dał Puff Diddy, a pod sceną parkietem zawładnęli jego synowie. Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy, kiedy z ciekawości zajrzałam do pudełka które niosła (do jedzenia była do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey był reżyser Jo Jo Rabbit - Taika Waititi, z nim rozmawiałam najdłużej, o jego filmie, który uwielbiam. Zapomniałam o paru osobach: Margot Robbie, Adriana Lima, Jessica Alba, Reese Whiterspoon, Jeff Bezos, Timothe Chalamet, Spike Lee... Ot, takie zwykłe przyjęcie 😉. Do hotelu wróciłam o 7:00...
La imagen se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado varias reacciones. La cantante de Hello sorprendió a sus fans, pues luce sexy y con un look más atrevido a los habituales que compartía.
Hace algunos meses, en redes sociales se filtraron varias fotos donde se veía a la cantante con una delgada figura, las cuales rápidamente se hicieron virales.
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