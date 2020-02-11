FOTOS: ¿Fangirl? Salma Hayek protagoniza "íntimo” momento con Eminem durante los Oscar 2020.

Una de las presentaciones que sorprendió en los premios Oscar 2020 fue la de Eminem, cuando salió a interpretar el tema Lose Yourself y una de las más encantadas fue Salma Hayek.

La actriz veracruzana no desaprovechó la oportunidad de tener un encuentro con el cantante, que en 2003 ganó el Oscar por el tema que pertenece a la cinta 8 mile.

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Salma Hayek resultó ser gran admiradora de la música del rapero Eminem, pues luego de interpretar su tema recibió un abrazo por parte de la actriz mexicana.

El momento quedó captado en varias fotos que circulan en redes sociales y no tardaron en hacerse virales. En cuestión de horas, los internautas se emocionaron por el inusual encuentro tras bambalinas durante los Oscar 2020.

Las reacciones de las redes sociales se dividieron, ya que algunas personas aseguraron que Eminem pareció incomodarse con el gesto de Salma, mientras que otros reconocieron tener envidia de su encuentro.

Seeing pictures of Eminem and Salma Hayek looking terrified to see each other has me losing it #Oscars pic.twitter.com/10VlRa8wcD — Michael Larios (@michaellarios07) February 10, 2020

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