VIDEO: ‘Sweet Victory’, el gran show de medio tiempo en el que los personajes de Bob Espoja participaron en el Super Bowl 2019.

El año pasado, se pudo vivir con gran pasión el enfrentamiento entre los Rams y los Pats, ese fue el partido en el que Maroon 5 y Travis Scott se presentaron en el show de medio tiempo, pero también compartieron escenario con el cast de Bob Esponja, quienes interpretaron Sweet Victory.

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Después de que falleciera el creador de la caricatura de la esponja más parlanchina del Fondo de Bikini, los organizadores del medio tiempo rindieron tributo a Stephen Hillenburg, quien falleció en noviembre del 2018.

The making of a classic pic.twitter.com/9ZI85OB72A — SpongeBob (@SpongeBob) February 2, 2020

Ocuparon una escena de un capítulo del programa animado, en la que La Banda de Tontos se presenta en un medio tiempo del Tazón de Burbujas. Tras varios esfuerzos, Calamardo es quien dirige a toda la banda y lo hace con la única intención de impresionar a su enemigo, Calamarino Elegante.

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Durante el capítulo, Calamardo temía por arruinarlo todo, ya que los integrantes de la banda no estaban logrando grandes avances, creyendo que la presentación sería un caos total. Fue el día de su show en el que impresionaron a todos los presentes y al gruñón de Calamardo.

La Banda de Tontos fueron invitada para ser parte del Pepsi Halftime Show, haciendo realidad el episodio que escribió Stephen y la escena que se volvió, por muchos años, un meme entre los internautas.

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Después de un año de la aparición de Spongebob SquarePants compartieron el making of de Sweet Victory. En dicho clip se pueden apreciar los bocetos que se utilizaron para guiar a los animadores a tener una idea de cómo llevar a cabo el concierto.



