FOTO: Jennifer Lopez presume tierno momento en la cama junto a sus dos hijos y las redes los adoran.

La actriz y cantante Jennifer Lopez compartió con sus fans su faceta de mamá, al mostrar en su cuenta oficial de Instagram un momento junto a sus hijos Emme y Max.

JLo tiene una agenda apretada, pues junto con Shakira darán el show de medio tiempo del Super Bowl 2020; aún entre sus extenuantes horarios profesionales se da un descanso en casa, que aprovecha para estar con sus hijos.

Esta es la tierna foto:

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Jennifer López asegura que hará, junto con Shakira, un espectáculo sin antecedentes durante el próximo Super Bowl.

La intérprete de ¿El Anillo Pa' Cuándo? enterneció a sus fans en las redes sociales al mostrarse hogareña, en un momento relajado y cotidiano que demuestra el amor incondicional a Emme y Max, también hijos del cantante Marc Anthony.

En el pie de foto, JLo escribió: "Descanso del ensayo para hacer la tarea y acurrucarse". Con esto se ganó el cariño de sus fans, quienes reaccionaron con emojis de corazones.

Incluso, el actor latino Mario Lopez reaccionó señalando que JLo "es la mejor".

Sin duda, este tipo de fotos son las que aman los seguidores de los famosos, pues muestran parte de su vida personal y rutina diaria.

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